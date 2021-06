Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Largo : Portzamparc-BNP Paribas initie la couverture du titre Cercle Finance • 24/06/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - Largo annonce aujourd'hui l'initiation de la couverture de son titre par Portzamparc - Groupe BNP Paribas, spécialiste des Small & Mid Caps en France, à 'achat'. Acteur éco-responsable français du reconditionnement, Largo a fait son entrée en Bourse sur Euronext en avril 2021.

Valeurs associées LARGO Euronext Paris +0.31%