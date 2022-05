Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Largo: nomination d'un administrateur indépendant information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 10:52









(CercleFinance.com) - Largo fait part de la nomination de Patrick Richard, ex-directeur commercial et marketing et membre du directoire de Recommerce Group, comme administrateur indépendant afin d'accompagner le développement du spécialiste du reconditionnement.



Patrick Richard participera à sa bonne gouvernance et aura un rôle consultatif sur les travaux du conseil. Il dispose d'une expérience de 25 années de management commercial dans la distribution de produits high-tech et les services télécoms.





Valeurs associées LARGO Euronext Paris +0.75%