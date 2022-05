Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Largo: le titre monte après un contrat avec Conforama information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 11:03









(CercleFinance.com) - L'action Largo échappe à la pression baissière ce mardi à la Bourse de Paris grâce à la signature d'un contrat avec Conforama portant sur la distribution de ses smartphones reconditionnés.



Peu avant 11h00, le spécialiste de l'économie circulaire s'adjuge plus de 1,8%, quand le SBF 120 recule de 1,4% au même instant, ce qui porte à 4% sa progression depuis le début de l'année.



Dans un communiqué, l'entreprise nantaise explique que la chaîne de magasins a été 'séduite' par la qualité de son process industriel et la fiabilité de son service après-vente.



Ses smartphones reconditionnés seront commercialisés dans les 175 boutiques françaises de l'enseigne, ainsi que sur son site Internet qui a compté 185 millions de visiteurs en 2021.



Par l'intermédiaire de ce partenariat, le distributeur dit vouloir faire évoluer son activité vers un modèle circulaire qui promeut une consommation raisonnable et responsable.



Aux termes de l'accord, Largo mettra à disposition de Conforama un ensemble de supports, dont des présentoirs 'premium' en aluminium, destinés à mettre en avant ses produits.





Valeurs associées LARGO Euronext Paris +1.46%