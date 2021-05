Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Largo : exercice partiel de l'option de surallocation Cercle Finance • 24/05/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Largo, le spécialiste nantais du reconditionnement de smartphones qui s'est récemment introduit en Bourse, a annoncé vendredi l'exercice partiel de l'option de surallocation qui était prévue dans le cadre de l'opération. Portzamparc, le chef de file de l'IPO, a en effet exercé partiellement l'option qui lui était réservée, donnant lieu à l'émission de 96.888 actions supplémentaires pour un montant proche de 1,3 millions d'euros. La taille de l'offre se trouve ainsi portée à 24,1 millions d'euros. Largo en a également profité pour annoncer avoir confié à Portzamparc la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité, conformément aux pratiques de marché. Introduit fin avril à un prix de 13,35 euros, le titre Largo s'échangeait ce matin à un cours de 11,7 euros.

Valeurs associées LARGO Euronext Paris -0.85%