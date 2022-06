Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Largo: des appareils reconditionnés pour Doctolib information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - Largo a annoncé lundi la signature avec Doctolib d'un contrat portant sur la fourniture de téléphones et de tablettes reconditionnés au spécialiste de la prise de rendez-vous médicaux en ligne.



L'expert du reconditionnement explique qu'il équipe depuis le mois de février en smartphones Samsung, iPhone, tablettes et iPad les collaborateurs du groupe de services Internet aux professionnels de santé.



Ces ventes se répartissent aujourd'hui dans trois pays européens: l'Allemagne, l'Italie et la France.



Suite au lancement de cette collaboration, Largo a adressé à Doctolib un certificat écologique lui permettant de mesure l'impact de ces mesures, selon plusieurs critères clés.



L'acquisition d'appareils reconditionnés a ainsi permis au leader européen de l'e-santé d'éviter l'émission de 4,8 tonnes d'équivalent carbone, la consommation d'environ 3.800 m3 équivalent d'eau, l'extraction de 15 tonnes de matières premières et la production de 10 kg de déchets électriques et électroniques.





