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Sainte-Luce-sur-Loire – 25 novembre 2026 – 8h00 CET : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce le renouvellement de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001 ainsi que de son label RecQ. Ces trois distinctions témoignent de la robustesse de son modèle industriel, de la qualité de ses opérations et de son engagement constant en faveur d’un reconditionnement performant et responsable.



Dans un contexte de forte croissance de son activité, Largo démontre sa capacité à accélérer son développement tout en maintenant un haut niveau d’exigence. Ces renouvellements traduisent la solidité de son organisation industrielle et renforcent la confiance de ses clients, partenaires et investisseurs.