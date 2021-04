Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Largo : chiffre d'affaires en hausse de 79% au 1er trimestre Cercle Finance • 28/04/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Largo, le spécialiste du reconditionnement de smartphones qui s'est récemment introduit en Bourse, a annoncé mercredi avoir réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 79% à trois millions d'euros sur le premier trimestre. Dans son communiqué, l'entreprise nantaise explique ce 'bon début d'année' par la dynamique positive du marché du reconditionnement, qu'elle explique par la volonté des consommateurs de limiter leur empreinte écologique. Largo ajoute que les engagements des pouvoirs publics et des opérateurs télécoms en faveur des smartphones reconditionnés devraient lui permettre de soutenir sa dynamique d'activité favorable. Cette première publication financière post-IPO était toutefois accueillie sans entrain à la Bourse de Paris, où le titre se repliait de 0,5% mercredi en fin de matinée. Il accuse un repli de près de 5% depuis son entrée en Bourse la semaine dernière.

