Largillière Finance recrute Laurent Blaizac au poste de directeur

Il a également travaillé pendant près de 10 ans au sein de Groupama au plus proche des filières agricole et agroalimentaire, conseillant des opérations de rapprochement dans ce secteur.

Il a en particulier conduit des transactions qui ont pris la forme de LBO, d'OBO ou de cession d'activités non stratégiques.

Il a également travaillé pour des firmes d'audit et de conseil internationales (PwC, Deloitte) au sein de leur département de Corporate Finance, le plus souvent pour une clientèle de groupes familiaux.

Banquier d'affaires depuis 1991, Laurent Blaizac a exercé dans des groupes bancaires (HSBC, Crédit Suisse) à Paris, Londres, et Zürich.

(AOF) - Largillière Finance a annoncé l'arrivée de Laurent Blaizac au poste de directeur. Laurent Blaizac rejoint Largillière Finance au moment où la banque d'affaires développe fortement les opérations de LBO, d'OBO. Il apporte également ses compétences et réseaux en particulier dans le secteur agro-alimentaire, où la banque est déjà présente.

