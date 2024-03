Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lanxess: vise un bénéfice nettement inférieur en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe au cours de l'exercice 2023 s'est élevé à 6,714 milliards d'euros, en baisse de 17,0 % par rapport aux 8,088 milliards d'euros de l'année précédente.



L'EBITDA avant effets exceptionnels a diminué de 44,9 % pour s'établir à 512 millions d'euros, contre 930 millions d'euros l'année précédente. La marge d'EBITDA avant effets exceptionnels a atteint 7,6%, contre 11,5% l'année précédente.



En 2023, le résultat net s'est élevé à 443 millions d'euros, ce qui représente une nette hausse par rapport aux 250 millions d'euros de l'année précédente. ' Cela s'explique notamment par le produit que LANXESS a reçu d'Advent International à la suite de la transaction pour la création d'Envalior ' indique le groupe.



Le résultat net des activités poursuivies, qui s'est établi à -843 millions d'euros, est en nette baisse par rapport aux 184 millions d'euros de l'exercice précédent. ' Cette baisse est principalement attribuable à l'évolution du bénéfice d'exploitation et à la dépréciation de l'écart d'acquisition lié aux acquisitions '.



Lanxess s'attend à ce que l'environnement reste difficile, au moins au premier semestre 2024. Le Groupe ne prévoit donc pas d'amélioration au premier trimestre 2024 par rapport au quatrième trimestre 2023 et table sur un EBITDA avant exceptionnel pouvant atteindre 100 millions d'euros. À partir du deuxième trimestre, Lanxess anticipe une augmentation modérée des volumes de ventes.



' Pour l'ensemble de l'exercice 2024, Lanxess s'attend à ce que l'EBITDA avant éléments exceptionnels soit légèrement supérieur à celui de 2023. Cependant, les bénéfices resteront nettement inférieurs au niveau moyen des années précédentes ' a déclaré Matthias Zachert.





Valeurs associées LANXESS XETRA -9.87%