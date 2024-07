Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lanxess: repli du titre, un analyste abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Lanxess cède près de 1% à Francfort, alors que Deutsche Bank a réaffirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre, assortie d'un objectif de cours abaissé de 29 à 27 euros, prévoyant pour le deuxième trimestre un EBITDA en hausse de 22% à 131 millions d'euros, contre un consensus à 137 millions.



'Cela est conforme aux prévisions affichées par la société au premier trimestre, selon lesquelles elle était à l'aise avec le consensus du deuxième trimestre, qui était d'environ 130 millions à l'époque', précise le broker dans sa note sur le chimiste allemand.



Pour le troisième trimestre, Deutsche Bank table sur un EBITDA de 168 millions d'euros, ce qui 'correspond aux prévisions de la direction pour une nouvelle amélioration séquentielle, puis une saisonnalité normale au quatrième trimestre'.







Valeurs associées LANXESS 23,56 EUR XETRA -0,08%