Lanxess: nouveau rebond après la sortie de HPM information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 12:49









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit encore sa progression aujourd'hui (+3,3%) après le gain hier de plus de 11% suite à l'annonce de la sortie partielle de HPM. La valeur gagne près de 20% sur les 5 dernières séances.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 59 E.



' La sortie partielle de l'activité plastiques techniques pour 1 milliard d'euros est la clé du redressement du cours de l'action ' indique UBS.



Le groupe a annoncé la création d'une coentreprise entre le chimiste de spécialité et le groupe de capital investissement Advent, en vue d'acquérir ensemble l'activité engineering materials du groupe néerlandais DSM.



Lanxess apportera son unité High Performance Materials (HPM) à la coentreprise, et recevra au moins 1,1 milliard d'euros, qu'il utilisera pour réduire sa dette, renforcer son bilan et lancer un programme de rachat d'actions pour 300 millions d'euros.





