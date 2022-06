Lanxess: le titre s'envole après la sortie partielle de HPM information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 15:33

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 20% sur les 5 dernières séances, avec un gain de plus de 3% aujourd'hui et de 11% hier. Plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur après l'annonce de la sortie partielle de HPM.



Le groupe a annoncé la création d'une coentreprise entre le chimiste de spécialité et le groupe de capital investissement Advent, en vue d'acquérir ensemble l'activité engineering materials du groupe néerlandais DSM.



Lanxess apportera son unité High Performance Materials (HPM) à la coentreprise, et recevra au moins 1,1 milliard d'euros, qu'il utilisera pour réduire sa dette, renforcer son bilan et lancer un programme de rachat d'actions pour 300 millions d'euros.



Suite à ces annonces, Credit Suisse maintient son opinion 'surperformance' sur Lanxess, mais abaisse son objectif de cours de 67 à 58 euros, du fait d'une réduction de 18% en moyenne de ses attentes d'EBITDA 2022-24 en raison de la déconsolidation de la coentreprise avec Advent.



'Nous pensons que la transaction est clairement positive', juge néanmoins le broker qui pointe notamment une entrée de trésorerie de 1,1 milliard d'euros réduisant le ratio l'endettement et un effet relutif sur le BPA grâce aux rachats d'actions.



'Stratégiquement, la coentreprise continue d'améliorer le mix du groupe et devrait soutenir la génération de trésorerie', ajoute Credit Suisse, qui met en avant une exposition accrue à des marchés finaux plus défensifs comme les soins personnels.



Stifel relève pour sa part sa recommandation sur Lanxess de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 54 à 65 euros, nouvelle cible qui reflète la valeur d'entreprise négociée pour l'activité HPM (High Performance Materials).



Le broker juge l'accord de coentreprise annoncé mardi 'hautement relutif en valeur', pointant une valorisation retenue pour HPM significativement supérieure à sa valeur implicite, des synergies futures et une réduction des risques sur le bilan.



'Le profil de résultats plus résilient devrait permettre à la société d'atteindre une valorisation plus raisonnable, au moins en ligne avec les multiples historiques pour l'avenir', ajoute Stifel dans sa note sur le chimiste de spécialités allemand.



UBS confirme également son conseil à l'achat avec un objectif de 59 E. ' La sortie partielle de l'activité plastiques techniques pour 1 milliard d'euros est la clé du redressement du cours de l'action ' indique UBS.