Lanxess: le bénéfice trimestriel recule de 7% information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 14:43

(CercleFinance.com) - Lanxess annonce un bénéfice net de 93 ME au titre du 2e trimestre, en recul de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe allemand de chimie de spécialité a pourtant vu son chiffre d'affaires bondir de 36,1% dans le même temps, pour atteindre 2 MdsE au 2e trimestre, notamment porté par les hausses de prix.



Lanxess pointe d'ailleurs un environnement difficile marqué par l'inflation sur les matières premières et l'énergie, en plus de difficultés logistiques.



Néanmoins, le groupe indique anticiper un EBITDA avant éléments exceptionnels compris entre 900 et 1000 ME sur l'ensemble de l'exercice 2022, soit une hausse de 25% par rapport à 2021.