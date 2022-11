Lanxess: hausse de 8,1% du bénéfice net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 10:27

(CercleFinance.com) - Lanxess annonce un bénéfice net de 80 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 8.1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le groupe allemand de chimie de spécialité a vu son chiffre d'affaires bondir de 38.1 % pour atteindre 2.18 milliards d'euros au 3e trimestre, avec des ventes dynamiques dans tous les segments.



Lanxess précise avoir répercuté avec succès la hausse des prix des matières premières et de l'énergie



L'EBITDA avant éléments exceptionnels ressort à 240 ME, en hausse de 4.8% et le groupe estime que sur l'ensemble de l'exercice, il devrait s'établir entre 900 et 950 ME.