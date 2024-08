Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lanxess: forte réduction de la perte nette au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Lanxess publie au titre de son deuxième trimestre 2024 une perte nette des activités poursuivies de 16 millions d'euros, en chute de 89% donc par rapport à celle essuyée un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA hors exceptionnel en hausse de 69,2% à 181 millions.



Le groupe allemand de chimie de spécialité explique avoir profité d'une amélioration significative de sa base de coûts grâce à son plan d'action 'Forward!', alors que son chiffre d'affaires a diminué de 5,6% à 1,68 milliard sur un recul de ses prix de vente.



Revendiquant aussi une nouvelle réduction de sa dette en raison de l'amélioration des cash-flows, Lanxess confirme ses prévisions pour l'ensemble de 2024, dont un EBITDA hors exceptionnel supérieur de 10 à 20% au niveau de l'année précédente.





Valeurs associées LANXESS 22,81 EUR XETRA +5,12%