Lanxess : en retrait malgré un relèvement d'objectifs annuels Cercle Finance • 12/05/2021 à 15:52









(CercleFinance.com) - Lanxess recule de 3% à Francfort, en dépit d'un relèvement par le chimiste de spécialités de ses objectifs 2021, avec une fourchette cible d'EBITDA ajustée resserrée à la hausse à entre 950 millions et un milliard d'euros (au lieu de 900 millions à un milliard). A 242 millions d'euros, l'EBITDA ajusté du premier trimestre 2021 est resté à peu près stable en comparaison annuelle (-1,2%), de même que le chiffre d'affaires à 1,69 milliard (-0,6%) avec des volumes en croissance grâce à la demande du secteur automobile.

Valeurs associées LANXESS XETRA -1.58%