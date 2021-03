Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lanxess : en recul après ses résultats annuels Cercle Finance • 11/03/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Lanxess recule de 4% à Francfort, après l'annonce d'un résultat net de 885 millions d'euros au titre de 2020, contre 205 millions en 2019, mais d'une marge d'EBITDA ajustée en repli de 0,9 point à 14,1% pour un chiffre d'affaires en recul de 10,3% à 6,1 milliards. Le groupe allemand de chimie de spécialités explique que le bond de son résultat net est attribuable au produit de la vente de sa participation dans l'exploitant de parcs chimiques Currenta, conclue fin avril 2020. Les conseils de direction et de surveillance proposeront un dividende d'un euro par action, soit environ 5% de plus que l'année précédente, correspondant à un paiement total d'environ 87 millions d'euros.

Valeurs associées LANXESS XETRA -3.39%