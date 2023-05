Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lanxess: en net recul après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 11:38









(CercleFinance.com) - Lanxess recule de plus de 3% à Francfort, le groupe de chimie de spécialités ayant dévoilé un BPA ajusté pratiquement divisé par deux (-48%) à 0,65 euro au titre des trois premiers mois de l'année, avec une marge d'EBITDA ajusté en retrait de 3,6 points à 10%.



A 1,9 milliard d'euros, le chiffre d'affaires s'est tassé de 2%, des prix plus élevés et des effets de portefeuille ayant en grande partie compensé une faiblesse des volumes sur fond de déstockage continu de clients et de demande basse sur plusieurs marchés finaux.



Lanxess confirme anticiper un EBITDA ajusté compris entre environ 850 et 950 millions d'euros pour l'ensemble de 2023, dont un montant au deuxième trimestre globalement en ligne avec celui du premier (189 millions).





Valeurs associées LANXESS XETRA -3.21%