Lanxess : en léger repli après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Lanxess cède 1% à Francfort, après la publication au titre du deuxième trimestre 2020 d'un EBITDA ajusté en baisse de 20,3% à 224 millions d'euros, soit une marge en retrait de 0,7 point à 15,6% pour des revenus en repli de 16,7% à près de 1,44 milliard d'euros. Estimant néanmoins qu'il 'continue de bien traverser la crise', le chimiste de spécialité allemand confirme anticiper un EBITDA hors éléments exceptionnels entre 800 et 900 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice 2020.

Valeurs associées LANXESS XETRA -0.97%