Lanxess : en berne malgré un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Lanxess lâche près de 3% à Francfort, malgré un relèvement d'objectifs annuels par le chimiste de spécialité, ce dernier tablant désormais sur un EBITDA hors éléments exceptionnels compris entre un et 1,05 milliard d'euros pour 2021. Le groupe allemand justifie ce relèvement, par rapport à une fourchette-cible précédente qui allait de 950 millions à un milliard, par l'acquisition d'Emerald Kalama Chemical, qui a été finalisée au début de ce mois d'août. Sur son deuxième trimestre, Lanxess a vu son résultat net divisé par huit à 100 millions d'euros, malgré un EBITDA hors exceptionnel en croissance de 23,7% à 277 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 27,5% à 1,83 milliard.

Valeurs associées LANXESS XETRA -2.94%