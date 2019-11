Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lanxess : BPA sous les attentes au 3e trimestre Cercle Finance • 13/11/2019 à 09:19









(CercleFinance.com) - Lanxess publie un bénéfice net en baisse de 13,8% à 69 millions d'euros pour le troisième trimestre 2019, soit un BPA en repli de 10,2% à 0,79 euro, manquant d'une vingtaine de centimes l'estimation moyenne des analystes. Le chimiste de spécialité allemand a réalisé un EBITDA ajusté en retrait de 3,6% à 267 millions d'euros, ce qui implique une marge dégradée de 0,5 point à 15% pour des revenus stables à 1,78 milliard d'euros. Prévoyant un EBITDA ajusté en légère baisse au quatrième trimestre en comparaison annuelle, Lanxess confirme anticiper un EBITDA ajusté compris entre un et 1,05 milliard d'euros sur l'ensemble de 2019.

Valeurs associées LANXESS XETRA -2.62%