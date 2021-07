Lanson-BCC : un premier semestre exceptionnel

(AOF) - Lanson-BCC a réalisé au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 99,11 millions d'euros, en hausse de 33,7% contre un marché global des vins de Champagne en hausse de 49,7%. La maison de Champagne rappelle qu'en 2020, elle avait surperformé le marché en 2020 avec une baisse limitée à 6,7% comparé au premier semestre 2019.

En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 97,3 millions, en progression de 32,5%.

Pour la société, ces chiffres reflètent le fort attachement des consommateurs aux vins de Champagne tant en France qu'à l'exportation et s'expliquent aussi par un restockage significatif durant le semestre, indiquant clairement que la consommation réelle de 2020 a été supérieure aux chiffres des expéditions.

Lanson-BCC rappelle qu'habituellement environ un tiers des ventes sont réalisées au cours du premier semestre, lequel supporte la moitié des charges fixes.

Toutefois, cette proportion ne devrait pas se vérifier cette année notamment en raison tant du caractère en partie exceptionnel de cette reprise des expéditions, que de la persistance des incertitudes sanitaires.

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.