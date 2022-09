Lanson-BCC: résultat net de 10,09 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2022 à 115,02 ME, est en croissance de 16,0 % par rapport à celui du premier semestre 2021.



Le résultat opérationnel (ROP) s'établit à 15,08 ME contre 8,57 ME au premier semestre 2021.



' Cette évolution tient principalement à la croissance des prix moyens de vente et à l'amélioration du mix produit ' indique le groupe.



Après un IS au taux effectif de 24,3 %, le résultat net s'établit à 10,09 ME contre 4,71 ME au premier semestre 2021.



' La très belle vendange 2022 en cours, abondante et qualitative, devrait permettre des développements en volume à moyen terme ' rajoute le groupe.