Lanson-BCC : rentabilité en nette amélioration

(AOF) - Lanson-BCC a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 271,09 millions d'euros, en hausse de 21,5 %. En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires s'élève à 264,31 millions, en progression de 20,3 %. Le groupe de maisons de champagne reconnaît que cette progression est moindre que celle de l'ensemble de la profession. Il avance deux raisons. La première, une base de comparaison plus élevée. Les ventes n'avaient baissé "que" de 10,9 % en 2020 par rapport à 2019. Le marché avait chuté, lui, de 16,7%.

La deuxième raison est liée à la nouvelle stratégie du groupe. La nouvelle gouvernance mise en place depuis 2019 s'est fixée comme objectif de créer davantage de valeur par la montée en gamme plutôt que par les volumes. Cette politique, contrariée en 2020 par la pandémie, a reçu un accueil plus favorable des marchés en 2021 et se poursuivra en 2022 et au-delà, assure Lanson-BCC.

Ce dernier rappelle qu'après une année 2020 très impactée par la pandémie, le marché global des vins de Champagne a enregistré en 2021 une progression en volume de 32 % à 322 millions de bouteilles expédiées.

La France (44 % des volumes) est en hausse de 25 % et l'export (56 % des volumes) progresse de 38 %.

Pour Lanson-BCC, la France est en hausse de 15 % (45 % des volumes) et l'export progresse de 38 % (55 % des volumes).

Sur ces marchés en redressement, les maisons (Lanson, Chanoine Frères, Boizel, De Venoge, Cordon bleu, Besserat de Bellefon, Philipponnat, Burtin, Alexandre Bonnet) enregistrent de belles avancées à l'exportation, en particulier sur plusieurs destinations européennes, au Royaume Uni où la Maison Lanson détient des parts de marché historiquement importantes, mais aussi aux Etats-Unis comme en Russie.

La progression de l'activité en 2021 devrait s'accompagner d'une rentabilité en nette amélioration par rapport à celle de 2020.

