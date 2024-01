Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lanson-BCC: recul de 6% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 13:55









(CercleFinance.com) - Lanson-BCC indique avoir enregistré un chiffre d'affaires annuel de 271,7 millions d'euros, en retrait de 6,1%, sur fond d'une baisse de ses volumes plus prononcée que celle de la profession. Hors activité courtage, traditionnellement fluctuante, son CA a reculé de 5,8%.



La maison de champagne précise que le recul s'établit en France à -5,4%, dû principalement à la suppression chez Champagne Chanoine Frères d'une gamme trop peu valorisée, et à -6,1% à l'export, en raison de surstockages notamment aux Etats-Unis et en Australie.





