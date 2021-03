Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lanson-BCC : recul de 37% du résultat net annuel Cercle Finance • 19/03/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Lanson-BCC publie au titre de 2020 un résultat net en recul de 36,8% à 6,39 millions d'euros et un résultat opérationnel en repli de 23,9% à 13,42 millions, pour un chiffre d'affaires en baisse de 10,9% à 223,12 millions. 'Cette évolution s'explique principalement par la baisse des volumes enregistrée sur la plupart de nos marchés et la trop forte hausse du prix du raisin sur ces 10 dernières années', précise le groupe de champagne. Tenant compte de l'absence de dividende versé en 2020 et de sa confiance dans l'avenir, le conseil d'administration soumettra au vote de l'assemblée générale du 29 avril le versement, le 4 mai, d'un dividende de 0,20 euro par action (22% du résultat net).

