Lanson-BCC: rachat des actions de FIAG Holding

(CercleFinance.com) - La maison de champagne Lanson-BCC et ses actionnaires fondateurs ont fait part vendredi soir d'un contrat avec la société FIAG Holding pour la reprise en deux blocs de l'intégralité de sa participation dans Lanson-BCC, représentant 5,03% de son capital.



Ils ont ainsi procédé, le 22 mars, au rachat d'un premier bloc de 171.050 actions au prix unitaire de 35 euros. Les actionnaires fondateurs détiendront alors 88% du capital et 89,6% des droits de vote tandis que les actions auto-détenues représenteront 1,8% du capital.



Parallèlement, FIAG Holding s'est engagée à céder à Lanson-BCC et à ses actionnaires fondateurs, d'ici le 30 novembre prochain, le solde de sa participation, soit 171.050 actions, au prix unitaire de 36 euros, post versement du dividende au titre de l'exercice 2022.





Valeurs associées LANSON-BCC Euronext Paris +0.29%