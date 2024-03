Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lanson-BCC: baisse de 5% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Lanson-BCC publie un résultat net de 36,74 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 38,75 millions en publié en 2022, et un résultat opérationnel courant en hausse de 17% à 58,76 millions, soit une marge améliorée de 4,2 points à 21,6%.



Le chiffre d'affaires de la maison de champagne s'est tassé de 6,1% à 271,7 millions d'euros, avec une baisse des volumes en partie compensée par l'évolution du mix prix/produits (+11,6%), l'export ayant représenté 58,2% du total.



Compte tenu de ces résultats, le conseil d'administration de Lanson-BCC proposera au vote de l'AG du 26 avril le versement, le 6 mai, d'un dividende de 1,10 euro par action, représentant 20% du résultat net de 2023.





