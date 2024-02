Lancia dévoile sa nouvelle Ypsilon, première étape de sa "renaissance"

Le directeur général de Lancia, Luca Napolitano, présente la série limitée de la nouvelle Ypsilon à Milan, le 14 février 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

La marque automobile italienne Lancia, l'une des belles endormies du groupe Stellantis, a dévoilé mercredi sa nouvelle Ypsilon, plus spacieuse et plus sophistiquée que l'actuelle citadine, en version 100% électrique, marquant la première étape de sa "renaissance".

La dernière-née de Stellantis sera dans un premier temps disponible en Italie à 1.906 exemplaires, une série limitée conçue en partenariat avec la marque de mobilier de design Cassina. Ce nombre rappelle l'année de fondation de Lancia.

"Avec la nouvelle Lancia Ypsilon, la première voiture de la nouvelle ère de la marque, nous nous relançons, en repartant de l'Italie", a déclaré son directeur général Luca Napolitano lors de sa présentation dans des locaux de Cassina à Milan.

Après s'être retirée progressivement de tous ses marchés à l'étranger, Lancia ne vendait plus qu'un unique modèle, sa petite Ypsilon, et seulement en Italie, où elle est N°3 des ventes derrière la Fiat Panda et la Dacia Sandero, avec 44.743 unités écoulées l'an dernier.

Clin d'oeil au passé prestigieux de Lancia, la silhouette de la nouvelle Ypsilon épouse les formes douces et arrondies de la légendaire berline Aurelia des années 50, remises au goût du jour dans un style plus moderne.

Autre rappel du passé, Lancia reprend les emblématiques feux arrière ronds de sa sportive Stratos, la reine des rallyes dans les années 1970, désormais à LED et dotés de la lettre Y.

Inspirée de la sportive Beta Montecarlo, également des années 70, la calandre a été revisitée dans un style plutôt futuriste, marquée par trois rayons de lumière LED.

Le bleu emblématique de la marque est omniprésent, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la voiture, avec un velours au tissage nervuré enveloppant les sièges.

Alimentée par un moteur 100% électrique, de 156 ch/115 kW, la nouvelle Ypsilon promet une autonomie jusqu'à 403 km et une recharge de 20 à 80% en 24 minutes. Une version sportive électrique dotée de 240 ch suivra en 2025.

Première voiture premium du segment B1 de Stellantis, la nouvelle Ypsilon est d'ores et déjà en vente en Italie, où les réservations ont dépassé les attentes, selon M. Napolitano.

Au cours de l'été, elle sera aussi commercialisée aux Pays-Bas et en Belgique, puis en France et en Espagne en fin d'année et en Allemagne en 2025. Une version hybride sera lancée dans les prochaines semaines.

Un "navire amiral" suivra en 2026 en version 100% électrique. Baptisé Gamma, ce crossover à mi-chemin entre berline et SUV sera le modèle phare de Lancia.

Une autre voiture électrique, une compacte sportive appelée "Delta" comme son illustre ancêtre des années 1980, est annoncée pour 2028, très attendue par les amateurs de rallye.