Lancement du fonds Bpifrance Entreprises 1

(AOF) - Bpifrance proposera aux particuliers, dès jeudi 1er octobre, de souscrire au fonds " Bpifrance Entreprises 1 ", leur offrant la possibilité d'investir dans un portefeuille agrégé de plus de 1 500 entreprises, majoritairement françaises et non cotées, issues du portefeuille des fonds de capital-investissement partenaires de Bpifrance.

Il a été composé à partir de fonds français de capital-investissement dans lesquels Bpifrance investit au titre de son activité de fonds pour accompagner le développement de l'économie française.

Ces fonds ont investi depuis 15 ans dans des entreprises sur l'ensemble du territoire afin de couvrir les besoins en fonds propres nécessaires à leur croissance. Il constitue un portefeuille multisectoriel et diversifié, qui regroupe 1 500 PME et startup, principalement françaises et non cotées.

Le fonds " Bpifrance Entreprises 1 " va permettre à un public d'investisseurs non-professionnels d'accéder, en un seul produit, à une partie de ce portefeuille, constituée entre 2005 et 2016.

" Son lancement témoigne de la volonté constante du Gouvernement d'ouvrir aux particuliers l'accès à des opportunités d'investissement qui était traditionnellement réservées aux investisseurs professionnels et de diversifier les supports d'épargne accessibles aux Français ", explique le ministère de de l'Economie et des Finances.

La souscription au fonds sera réservée aux personnes physiques résidentes fiscales en France. Le montant minimal de souscription est de 5 000 euros par personne et la durée de vie du fonds " Bpifrance Entreprises 1 " est de 6 ans, prorogeable d'une année supplémentaire.