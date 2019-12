Lancement de la place de marché Spectrum en France

Nicky Maan, le CEO de Spectrum a déclaré : " (...) Nous souhaitons étoffer l'offre des Certificats Turbos à effet de levier (turbo24) en permettant aux émetteurs, aux brokers ainsi qu'aux investisseurs actifs français de bénéficier de plus d'efficacité et de modernité, tout en conservant les avantages inhérents au trading sur une Place Boursière traditionnelle ".

Spectrum souligne que son carnet d'ordres est transparent. Les ordres restent anonymes mais les informations pré-trade et post-trade sont rendues publiques.

(AOF) - Spectrum, nouvelle Place de Marché, est lancé en France. Cette nouvelle Bourse est destinée aux émetteurs et aux brokers de l'Union Européenne, qui peuvent ainsi proposer à leurs clients des produits cotés avec effet de levier négociables 24h/24, 5j/7 : les turbo24. Toutes les banques émettrices de produits structurés ont désormais la possibilité de faire coter sur Spectrum leurs propres instruments financiers.

