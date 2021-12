Lancement de la nouvelle offre U'Wine Grands Crus 2 éligible à la réduction Madelin

" En 2021, U'Wine a formalisé sa North Star : " Bâtir le monde du vin de demain de façon valorisante, durable et émotionnelle " ; celle de ses filiales comme U'Wine Grands Crus 2 est de bâtir autour du projet U'Wine cette raison d'être. " a déclaré Thomas Hébrard, fondateur de U'Wine.

Le stock de la société UWGC 2 comprendra essentiellement le millésime 2021 en primeur pour les vins de Bordeaux et les allocations domaines (millésimes 2018 à 2020) pour les vins de Bourgogne, Vallée du Rhône, d'Italie et des autres grands terroirs.

Le modèle économique de la Société UWGC 2 repose sur la " vente décalée " qui consiste, pour un négociant, à acheter du vin en primeur et à le commercialiser lorsqu'il est proche de son apogée de consommation (soit environ 3/6 ans après l'achat des vins en primeur).

L'éligibilité de UWGC 2 permet aux investisseurs, sous réserve du respect de certaines conditions, de placer leur investissement dans le cadre de l'un des régimes fiscaux comme la Réduction Madelin, le PEA/PEA PME et l'Apport-Cession.

(AOF) - La Société U'Wine Grands Crus 2 (UWGC 2), un négociant " distributeur " de Grands Crus, basé à Bordeaux, se crée aujourd'hui. UWGC 2 lance une offre au public d'actions ordinaires non cotées dont l'investissement est éligible au dispositif Madelin de réduction d'impôt sur le revenu. L'offre au public porte sur 750.000 actions ordinaires non cotées pour un prix de souscription unitaire de 10 euros par action. La société souhaite lever des fonds jusqu'au 30 septembre 2022 en vue de financer l'achat des vins qui constitueront son stock à hauteur de 80% des levées de fonds.

