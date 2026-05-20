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Lamda remporte un contrat cloud avec Hudson River Trading pour fournir un accès aux puces Nvidia
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle et le cloud computing, Lamda, a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de services cloud avec la société de trading haute fréquence Hudson River Trading. Lamda, qui est soutenue par Nvidia NVDA.O et a levé 1,5 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros) l'année dernière après avoir signé un accord visant à fournir à Microsoft un accès aux puces de Nvidia, a déclaré que l'accord avec Hudson River Trading impliquerait la location de plus de 1.000 des derniers systèmes “Blackwell” de Nvidia à la société de trading, dont Reuters a rapporté le mois dernier qu'elle avait enregistré 12,3 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de revenus de trading l'année dernière .

Lamda et Hudson River Trading n'ont pas divulgué les conditions financières de l'accord. Stephen Balaban, cofondateur et directeur technique de Lamda, a précisé que l'accord portait sur des systèmes Nvidia que Lamda avait déjà achetés et installés dans un centre de données, plutôt que sur un nouvel achat de puces.

Hudson River Trading est un client majeur de Google Cloud, la division cloud d'Alphabet ( GOOGL.O ), mais n'a annoncé que l'utilisation de puces Nvidia dans le cloud de Google, plutôt que les puces IA personnalisées de Google. M. Balaban a déclaré que l'omniprésence des puces IA de Nvidia était devenue l'un de leurs principaux arguments de vente auprès de grands clients comme Hudson River Trading.

“C'est le seul produit disponible chez tous les principaux fournisseurs de cloud,” a déclaré M. Balaban à Reuters.

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