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Lam Research prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la forte demande d'outils de fabrication de puces électroniques
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 22:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain d'équipements pour puces Lam Research LRCX.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, les entreprises ayant augmenté leurs commandes pour ses outils de fabrication de puces utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs avancés d'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges prolongés.

La hausse de la demande de puces puissantes qui alimentent les grands modèles de langage et les applications d'intelligence artificielle a entraîné une augmentation des dépenses en équipements de fabrication de puces proposés par des entreprises telles que Lam Research.

Lam est un fournisseur d'équipements de gravure et de dépôt, une technologie qui fait partie intégrante de la production des circuits intégrés les plus avancés de l'industrie des puces.

Ses actions ont augmenté de près de 60 % cette année, après avoir bondi d'environ 137 % en 2025, soutenues par la forte demande de semi-conducteurs d'intelligence artificielle, les concepteurs de puces recherchant des équipements pour créer des processeurs capables de répondre aux besoins croissants en matière de calcul.

Lam Research, basé à Fremont, en Californie, prévoit que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se terminant le 28 juin sera de 6,60 milliards de dollars, plus ou moins 400 millions de dollars, par rapport à une estimation de 6,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit un bénéfice ajusté de 1,65 dollar par action pour le trimestre, plus ou moins 15 cents, alors que les analystes s'attendent à un bénéfice de 1,45 dollar par action.

Pour le troisième trimestre clos le 29 mars, Lam a déclaré un chiffre d'affaires de 5,84 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,78 milliards de dollars.

Il a affiché un bénéfice ajusté de 1,47 $ par action pour le trimestre, dépassant également l'estimation de 1,36 $ par action.

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