Laits-L'EFSA propose un seuil de céréulide susceptible d'entraîner d’autres rappels

(.)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a recommandé lundi un seuil maximal pour la toxine céréulide dans le lait infantile qui, selon la France, devrait inciter certains producteurs à retirer des produits supplémentaires du marché.

La céréulide, une toxine pouvant provoquer des nausées et des vomissements, a été détectée dans des ingrédients provenant d'une usine chinoise fournissant de grands fabricants de lait infantile, dont Nestlé NESN.S , Danone DANO.PA et Lactalis.

L'EFSA avait été saisie pour avis par la Commission européenne afin d'arrêter une norme nouvelle sur la céréulide dans les produits pour bébés après des rappels produits dans des dizaines de pays.

Dans leur avis, les scientifiques de l'EFSA conseillent une dose aiguë de référence (DAR) de 0,014 microgramme par kilogramme de poids corporel pour la céréulide chez les nourrissons.

"Les vomissements constituent l'effet indésirable aigu critique utilisé pour fixer la DAR", expliquent-ils.

"Étant donné que les très jeunes nourrissons (moins de 16 semaines) métabolisent les substances différemment des adultes, l'EFSA a adopté une approche prudentielle et a ajouté un facteur de sécurité supplémentaire lors de la fixation de la DAR", soulignent-ils.

Les autorités françaises avaient anticipé dès le week-end la recommandation européenne, prévenant que cette mesure pourrait entraîner de nouveaux rappels.

Le fabricant français Popote a ainsi annoncé lundi le retrait de deux lots de lait infantile à la suite de la nouvelle recommandation concernant le seuil de consommation.

Il a confirmé que le fabricant chinois de l'ingrédient à l'origine de la contamination était Carbio Biotech. Le producteur avait refusé de confirmer.

Des analystes de Barclays ont estimé que ni Nestlé ni Danone ne devraient avoir à procéder à de nouveaux rappels de produits.

À 14h00 GMT, les actions de Danone étaient en hausse de 2,9% tandis que celles de Nestlé progressaient de 3,1%.

"Nous saluons la dernière évaluation rapide des risques de l'EFSA qui apporte davantage de clarté sur le cadre de sécurité alimentaire concernant la céréulide dans les préparations pour nourrissons", a déclaré Nestlé.

Danone n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Lactalis a dit que les nouvelles consignes des autorités européennes ne modifiaient pas le périmètre du rappel mis en place par le groupe laitier.

Des enquêtes ont été ouvertes à Bordeaux (Gironde) et Angers (Maine-et-Loire) à la suite du décès de deux nourrissons pour déterminer s'il existe un rapport avec les laits rappelés. Aucun lien n'a pour l'heure été établi, a déclaré le ministère de la Santé.

Par ailleurs, il y a eu en France cinq hospitalisations de nourrissons ayant consommé, avec certitude, du lait infantile provenant de lots rappelés, et six autres cas sont considérés comme suspects, a indiqué le ministère de la Santé. Tous les enfants ont depuis regagné leur domicile.

(Reportage Sybille de La Hamaide, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)