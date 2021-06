Laillet Bordier - Acer Finance nomme un gérant de fonds immobilier Junior

Il rejoint Carrefour Property en 2016 en tant qu'Asset Manager. En 2017, il intègre La Française REM en tant qu'Analyste Investissements pour les fonds discrétionnaires gérés par la structure. En février 2019, il devient Fund Manager Immobilier (SCPI, SCI, OPCI) et Viticole (GF, SICAV).

(AOF) - Laillet Bordier - Acer Finance a annoncé la nomination de Florian Civit au poste de Gérant de fonds immobilier Junior au sein du pôle de gestion immobilière dirigé par Arnaud Monnet. Diplômé d'un Master Gestion et Stratégie de l'investissement immobilier et de la construction de l'université de Paris Panthéon-Sorbonne, Florian Civit commence sa carrière en 2015 chez Nexity Property Management en tant que Property Manager Junior au sein du service Commerce.

