Laillet Bordier Acer Finance lance un nouveau fonds actions 100 % ETF

(AOF) - Active Asset Allocation (AAA) lance le fonds AAD ETF – Allocation Active Dynamique ETF par Laillet Bordier Acer Finance (LB&AF), société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro 95009. Cette initiative renforce le partenariat entre les deux sociétés, établi en 2020 avec le lancement du fonds AARBO (Active Allocation Risk Budget One).

Grâce à une gestion active et discrétionnaire, le fonds AAD ETF offre aux investisseurs une opportunité de diversification de leurs portefeuilles à moindre frais, tout en participant à l'évolution des marchés actions internationaux.

Il s'appuie sur la méthodologie propriétaire d'Active Asset Allocation en termes de contrôle des risques et intègre les ETF de quatre des plus grands fournisseurs européens : Amundi, BlackRock, BNPPAM et Invesco.

Cette nouvelle étape dans le partenariat entre AAA et LB&AF témoigne de l'engagement continu des deux maisons à fournir des solutions d'investissement diversifiées et rentables.

Le fonds AAD ETF permettra aux investisseurs de bénéficier de l'expertise combinée d'Active Asset Allocation et de Laillet Bordier Acer Finance dans l'allocation dynamique et la gestion active des portefeuilles.