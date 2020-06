LAgirc-Arrco et Malakoff Humanis aident les actifs à préparer leur retraite

(AOF) - L'Agirc-Arrco, en lien avec les groupes de protection sociale qui gèrent la retraite complémentaire, organise du 22 au 26 juin, la cinquième édition des "Rendez-vous de la retraite". Le but est d'informer les actifs, pour les aider à préparer leur retraite et faire les meilleurs choix. L'événement est 100% digital et s'articulera autour du site internet de l'Agirc-Arrco pour accéder à des tchats en ligne et prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé.

Près de 75 conseillers retraite du groupe Malakoff Humanis seront mobilisés pendant une semaine pour réaliser ces entretiens individuels par téléphone et renseigner les clients sur la base de l'outil " simulateur retraite inter-régimes ".