Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: Yannick Bolloré coopté au conseil information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations, des rémunérations et de la RSE, de coopter Yannick Bolloré en qualité d'administrateur, en remplacement de René Ricol.



Cette cooptation, effective depuis le 8 décembre, sera soumise à la ratification de l'AG du 25 avril 2024. Yannick Bolloré conserve ses mandats de président du conseil de surveillance de Vivendi, actionnaire de contrôle de Lagardère, ainsi que de PDG du groupe Havas.





Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris +0.11%