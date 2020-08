Lagardère : Vivendi et Amber précisent le contenu de leur pacte d'actionnaires

(Crédits photo : Flickr - L. Grassin )

(AOF) - Dans une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers, Amber Capital et Vivendi ont indiqué qu'elles n'entendaient pas agir de concert entre elles vis-à-vis de Lagardère et qu'elles n'envisagent pas d'exercer leurs droits de vote au sein Lagardère pour mettre en oeuvre une politique commune. Les deux sociétés avaient dévoilées ce matin un pacte d'actionnaires et affichaient pour but d'entamer auprès de Lagardère des démarches afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi.

Elles précisent dans le document déposé à l'AMF qu'elles entreprendront les démarches en ce sens, notamment en saisissant conjointement Lagardère dans les dix jours ouvrés de la publication du présent avis d'une demande écrite amiable de convocation d'une assemblée générale.

En cas de refus, chacune des parties aura la faculté de solliciter en justice la convocation d'une assemblée générale ; dans ce cas l'autre partie devra se joindre à cette action. Chacune des parties devra présenter la désignation des candidats qu'elle entend faire désigner et, le cas échéant, les révocations nécessaires à leur désignation.

Les parties au pacte se sont engagées à voter en faveur des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre des nominations au conseil de surveillance décrites.

L'engagement de vote des parties est limité à l'assemblée générale à laquelle ces résolutions seront le cas échéant soumises et prendra fin immédiatement à l'issue de cette assemblée. Il sera réitéré si ces décisions n'étaient pas adoptées et étaient présentées lors d'une assemblée générale ultérieure.

Ensuite, les parties ne partageront pas d'informations ni ne chercheront à harmoniser leurs décisions préalablement aux assemblées générales ou pour les réunions du conseil de surveillance.

Le pacte est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa signature et sera résilié de plein droit dès lors qu'une partie cessera de détenir, directement ou indirectement, moins de 10% du capital de Lagardère.