LAGARDERE : VIVENDI et Amber Capital ont conclu un pacte d'actionnaires

(AOF) - Malgré leurs divergences, et à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours, Amber Capital et Vivendi ont décidé de signer un pacte. Vivendi et Amber Capital, qui sont respectivement les premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5 % et 20 % du capital, vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi.

Ils ont également souhaité stabiliser son actionnariat en se consentant pour cinq ans, aux termes d'un accord conclu ce jour, un droit de première offre et un droit de préemption réciproques.

Amber Capital parle d'un pacte d'actionnaires non concertant avec Vivendi " afin de préserver son investissement et ses intérêts propres dans le contexte d'une instabilité institutionnelle et d'une forte dégradation financière au sein de la société ".

" Ce pacte ne crée aucun accord entre les signataires sur la stratégie ou le contrôle de Lagardère ", ajoute Amber Capital.