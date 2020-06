Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : vers une cession de Lagardère Studios à Mediawan Cercle Finance • 22/06/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son recentrage stratégique, Lagardère annonce avoir reçu une offre d'achat ferme et définitive de Mediawan portant sur 100% du capital de Lagardère Studios, projet conditionné à l'agrément des Autorités de Concurrence. Producteur et distributeur de contenus en Europe et en Afrique, avec une présence en France, en Espagne (Groupe Boomerang), en Finlande (Aito Media) et aux Pays-Bas (Skyhigh TV), Lagardère Studios a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 218 millions d'euros. Ce projet de cession le valorise à une valeur d'entreprise estimée à 100 millions d'euros, dont 85 millions payés au closing (dont une part pouvant aller jusqu'à 20 millions payée en titres Mediawan) et 15 millions de complément de prix payable en 2023.

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -1.54%