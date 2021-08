Lagardère va acquérir l'éditeur américain Workman Publishing pour 240 millions de dollars

(AOF) - Lagardère a annoncé avoir signé un accord avec Hachette Book Group, filiale américaine d'Hachette Livre, en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital social de l'éditeur américain indépendant, Workman Publishing. Le montant de l'acquisition a été fixé à 240 millions de dollars. Le financement sera assuré par la combinaison des produits de cession de différents actifs sans augmentation significative de la dette nette. Sous réserve des autorisation administratives, l'acquisition devrait être effective à l'automne 2021.

Fondé en 1968 par Peter Workman, Workman Publishing publie principalement des ouvrages de Jeunesse et de Non-Fiction, notamment des ouvrages de vie pratique (cuisine, jardinage, voyage, développement personnel, etc.), et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires total de 134 millions de dollars, en croissance de plus de 12% par rapport à 2019.

"Les publications de Workman Publishing, soutenues par l'innovation, les marques puissantes et la réputation de la maison d'édition auprès de ses partenaires, viendront s'insérer de façon très complémentaire à celles d'Hachette Book Group", écrit le groupe Lagardère dans un communiqué.

Avant d'ajouter: "Dans un contexte de forte consolidation du marché, cette opération permettra à Hachette Livre d'accroître significativement la présence d'Hachette Book Group aux États-Unis, de renforcer ses positions en Jeunesse et de créer ainsi des leviers de croissance sur des marchés porteurs".

AOF - EN SAVOIR PLUS

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».