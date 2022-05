Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: une évolution envisagée pour le pôle radios information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce que son conseil d'administration a décidé de mettre à l'étude un projet visant à confirmer l'autonomie du pôle radios du groupe (Europe 1, Virgin Radio, RFM), via une réorganisation de la détention et de la gouvernance de celui-ci.



Une option consisterait à regrouper les activités radios sous une société en commandite par actions dont les associés commanditaires seraient des sociétés du groupe, et le gérant-commandité serait Arnaud Lagardère, qui en assurerait ainsi le contrôle.



Les voies envisagées devront en tout état de cause être financièrement neutres pour le groupe. A l'issue des travaux d'étude, le conseil d'administration se réunira à nouveau pour prendre une décision d'ici l'été 2022.





