Lagardère: un nouveau PDG à titre provisoire

(CercleFinance.com) - Lagardère indique qu'en raison de la démission d'Arnaud Lagardère de ses mandats exécutifs consécutive à sa mise en examen, son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Jean-Christophe Thiery administrateur et PDG de Lagardère SA.



Sa nomination comme PDG de Hachette Livre sera également soumise très prochainement au conseil d'administration de la société. Jean-Christophe Thiery est président du conseil de surveillance du Groupe Canal+ depuis 2018, fonction qu'il conservera.



Le conseil a aussi pris acte de la décision d'Arnaud Lagardère de désigner Constance Benqué en qualité de présidente de Lagardère Commandité SAS et de gérante de Lagardère Radio SCA, société holding du pôle radios depuis la mise en oeuvre de son autonomisation.





