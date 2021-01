Lagardère : un nouveau directeur d'antenne chez Europe1

(CercleFinance.com) - Constance Benqué, présidente des activités médias du groupe Lagardère (Lagardère News) annonce avoir nomméStéphane Boscdirecteur des programmes et de l'antenne d'Europe 1. Il lui sera directement rattaché.

'Stéphane Bosc conserve son périmètre d'action en tant que Directeur délégué de RFM et dirigera les programmes, le social média, la vidéo ainsi que la production de l'antenne d'Europe 1. Il intègre à ce titre le Comité de Direction d'Europe 1', indique le communiqué du groupe.

Fort de près de 30 ans d'expérience en France et à l'international, Stéphane Bosc a débuté sa carrière en 1995 chez Nostalgie avant de rejoindre le bouquet de radios en ligne Go on Média (GOOM).

En 2012, il prend la direction de la stratégie des programmes et de la ligne éditoriale de 20 radios à l'international pour Lagardere Active Radio International (LARI) et travaille sur l'ouverture et le développement de nouvelles radios au Sénégal et en Côte d'Ivoire.

En 2015, Il intégrait la radio RFM en tant que Directeur des programmes avant de devenir directeur délégué en 2017.