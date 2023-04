Lagardère : un chiffre d'affaires trimestriel de 1,67 milliard d'euros

(AOF) - Au 31 mars 2023, le groupe Lagardère réalise un chiffre d’affaires de 1,675 milliard d'euros, en forte progression à 28,4% en données publiées et 24,4% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de 33 millions d'euros principalement lié aux acquisitions de Marché International (Allemagne), de Creative Table Holdings Ltd (Dubaï) et de Costa Coffee en Pologne par Lagardère Travel Retail.

Cet écart s'explique aussi par les acquisitions de Welbeck Publishing Group et de Paperblanks par Lagardère Publishing ainsi que par un effet de change favorable de +10 millions d'euros , essentiellement lié à l'appréciation du dollar américain (+18 millions d'euros) atténué par la dépréciation de la livre sterling (-9 millions d'euros).

La situation de liquidité du Groupe continue d'être solide, avec 1,615 milliards d'euros de liquidités disponibles, dont 633 millions d'euros de trésorerie et placements financiers au bilan et 982 millions d'euros de montant non tiré de la facilité de crédit renouvelable.

