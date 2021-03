Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère : trois radios signent un partenariat avec Spotify Cercle Finance • 25/03/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Les trois radios du groupe Lagardère, Europe 1, RFM et Virgin Radio, signent avec Spotify un partenariat afin d'assurer la distribution de leurs podcasts. Les utilisateurs de la plateforme retrouveront l'ensemble des programmes des trois radios. Ce nouveau partenariat va permettre à Europe 1, RFM, Virgin Radio, d'accroître l'écoute de leurs programmes, en les rendant accessibles à une communauté de 345 millions d'utilisateurs.

