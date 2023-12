Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère: trois chargés de mission nommés information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Lagardère fait part de la nomination de Michel Sibony comme chargé de mission auprès du PDG, en charge des achats et de la performance, tout en conservant ses fonctions au sein des groupes Bolloré, Vivendi et Canal+.



Au sein de Lagardère News, Gérald-Brice Viret est nommé chargé de mission pour les médias (à l'exclusion du pôle Lagardère Radio contrôlé par Arnaud Lagardère), tout en restant directeur général de Canal+ France, en charge des programmes et des antennes.



Enfin, Serge Nedjar est nommé chargé de mission pour l'information, une fonction dans laquelle il reportera à Gérald-Brice Viret. Il conserve par ailleurs ses fonctions de directeur général de CNEWS.





Valeurs associées LAGARDERE SA Euronext Paris -0.11%