Lagardère Travel Retail s'installe à l'aéroport de Munich

Le spécialiste français du commerce en aéroport et en gare débarque dans le deuxième aéroport d'Allemagne après avoir acheté un portefeuille de six points de vente en zone réservée.

Lagardère Travel Retail annonce l'acquisition d'Aichinger Gastro, une entreprise qui exploite six points de vente en zone réservée de l'aéroport de Munich. Le portefeuille racheté réunit une gamme de différents concepts de restauration, avec notamment des offres italienne et asiatique.

Déjà présent dans neuf aéroports allemands avec plus de 200 points de vente, Lagardère Travel Retail élargit sa présence grâce à cette nouvelle opération. Le groupe français travaillera "en étroite collaboration avec la famille Aichinger et l'équipe de direction locale" pour assurer la continuité de l'activité. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.